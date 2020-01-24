«Прячут с охраной»: отстраненный за допинг российский тренер тайно продолжил работать

Виктор Чегин работал тренером по спортивной ходьбе, но его пожизненно дисквалифицировали за допинг. Оказалось, заканчивать на этом карьеру он не стал и до сих пор готовит спортсменов.

«Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся. Не знаю, по какой причине он не теряет своего энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Но Чегин работает по сей день», — приводит РИА «Новости» слова заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.

По ее словам, сейчас он находится на тренировочных сборах. Поймать тренера не получается, так как он постоянно прячется.

«Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-разыскная деятельность, прослушка и так далее. У РУСАДА нет права на оперативно-разыскную деятельность», — пояснила Пахноцкая.

Расследование против Чегина начали летом 2015 года из-за того, что его подопечных стали часто замечать в скандалах с допингом. Позже тренер заявил, что ставит точку в карьере и больше не будет работать в центре спортивной ходьбы в Саранске. Чегина признали виновным в нарушении антидопинговых правил, а в 2016-м пожизненно дисквалифицировали.