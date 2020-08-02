«Прячьте стулья в раздевалках!» Фанаты «Спартака» отреагировали на переход Кокорина

Фанаты футбольной команды «Спартак-Москва» в целом позитивно восприняли новость о переходе Александра Кокорина. К нему относятся лучше, чем к Артему Дзюбе.

Один из болельщиков «Спартака» Сергей Гоняев рассказал, что негатива к Кокорину нет.

«Честно сказать, с юмором относятся. Начинают комментировать так: „Вечер в хату“, „Прячьте стулья в раздевалке“», — приводит слова болельщика издание «Подъем».

Также Гоняев добавил, что фанаты считают Кокорина «шебутным раздолбаем», но рассчитывают на хороший тандем с форвардом Соболевым.

В комментариях под постом о переходе Кокорина в официальном аккаунте «Спартака» встречаются как слова поддержки, так и негатив в адрес футболиста и клуба. Многие сходятся во мнении, что пока чувства неоднозначные, нужно подождать, как Кокорин проявит себя в игре. Также комментаторы отметили, что футболисту идет красно-белая форма и, главное, у него есть мотивация доказать, что он еще не списан со счетов.

Ранее стало известно, что «Спартак» заключил долгосрочный контракт с Александром Кокориным и анонсировал его переход видеороликом в стиле компьютерной игры.