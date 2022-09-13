Юбилейные «Игры героев» состоялись в Лабытнанги | 360°

Спорт 13 сентября 2022, 14:37 Поделиться Telegram

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Viber Юбилейные «Игры героев» состоялись в Лабытнанги

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В Лабытнанги состоялись пятые «Игры героев». В честь юбилея для участников подготовили ценные призы. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Участники соревнований преодолели трассу протяженностью в 2,5 километра. На территории трассы находилось десять препятствий. В играх приняли участие 17 команд из Лабытнанги, Салехарда, Аксарки и Харпа.

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Среди женщин первое место заняла команда «Дикая морошка». Второе место — Приуралье, а третье — спортсмены из Центра соцобслуживания. Среди мужчин лидирующую позицию заняли представители Ямальского многопрофильного колледжа. Второе место отошло также Приуралью. Бронзовые медали заслужили «Огнеборцы».

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