Призовые легкоатлетов на ближайших ЧМ оплатят из уплаченных штрафов ВФЛА

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу рассказал, что на двух ближайших чемпионатах мира для спортсменов увеличат призовые. Дополнительные средства возьмут из штрафов, которые уплатила Всероссийская федерация легкой атлетики. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Коу признался, что очень заинтересован в возвращении этих денег «в руки чистых спортсменов». Он напомнил, что последние годы были для атлетов довольно тяжелыми.

«Когда мы получили деньги от Российской Федерации, я решил, что их действительно нужно использовать. Я не хотел, чтобы их просто поместили в резерв», — добавил функционер.

По данным издания, для увеличения призовых выделят два миллиона долларов из штрафов, уплаченных ВФЛА.