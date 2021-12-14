Фигуристка Туктамышева рассказала, что купила на первые призовые деньги

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на что потратила первые призовые деньги за спортивные достижения. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

По данным «Газеты.ru», фигуристка рассказала, что та сумма составила почти миллион рублей. И она купила себе компьютер, а остальные деньги отложила.

«Из этих денег я купила себе MacBook Air самой новой модели. Около десяти лет проработал. Стоил 127 тысяч, по-моему», — рассказала Туктамышева.