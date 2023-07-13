Спорт 13 июля 2023, 17:44 Призер Олимпийских игр Иванова предложила организовать альтернативные соревнования для спортсменов из России

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Российская тхэквондистка, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Наталья Иванова в разговоре с ИА НСН заявила, что государство должно предложить спортсменам альтернативные игры.

Особенно это касается тех, кто выступает на высоком уровне. По ее словам, российская команда не должна выступать в статусе индивидуальных атлетов в серой форме.

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Иванова добавила, что не стоит массово поддерживать отъезд спортсменов из страны.