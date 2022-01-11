Призер Олимпиады в беге умер в 29 лет

Стало известно о смерти бегуна Деона Лендора из Тринидада и Тобаго, принесшего своей стране бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года. Спортсмен скончался в возрасте 29 лет, сообщили на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Лендор является трехкратным бронзовым медалистом. Помимо Олимпиады-2012 в Лондоне, на чемпионатах мира он трижды брал бронзу в беге на 400 метров в закрытых помещениях. Кроме того, вместе со сборной Тринидада и Тобаго в 2015 году на чемпионате мира в Пекине легкоатлет завоевал серебряную медаль в эстафете 4×400 метров. И он двукратный чемпион своей страны.

Причины смерти Лендора не уточняются.

Деон Лендор с раннего возраста специализировался в беге на 400 метров. Он начал заниматься легкой атлетикой еще в школе. Трижды становился серебряным призером Панамериканского чемпионата среди юниоров. Впервые выступил на взрослом чемпионате мира, ему когда ему исполнилось 18 лет.

Ранее, в ноябре, в США в перестрелке погиб бывший чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг.