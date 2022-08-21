Призер ОИ Ян Хемпель обвинил своего тренера в сексуальном насилии

Серебряный призер ОИ по прыжкам в воду с вышки Ян Хемпель заявил, что его тренер на протяжении 14 лет неоднократно насиловал его. При этом Федерация плавания Германии не обращала внимания на жалобы спортсмена. Признание олимпийский чемпион сделал в фильме телеканала ARD.

Тренера Хемпеля зовут Вернер Лангер. Он покончил с собой в 2001 году. По словам спортсмена, тренер насиловал его с 11-летнего возраста, потому что он не мог дать ему никакого отпора, написал РБК.

Хемпель заявил, что Лангер подвергал его сексуальному насилию в течение 14 лет — с 1982 по 1996 год. В ответ на его обращения в Федерации плавания ему заявили, что если он будет говорить об этом, то не сможет заниматься плаванием, потому что окажется под угрозой весь спорт.

В 1997 году он пожаловался на Лангера тренеру сборной. После этого тот был отстранен, но причиной стали подозрения в его работе на Штази в прошлом, а не сексуальное насилие.

«Все молчали до сегодняшнего дня. Я думаю, что мы обязаны говорить об этом ради других и ради будущего», — сказал Хемпель.

В Федерации плавания Германия заявили, что их глубоко потрясло то, что они узнали из фильма ARD. Помимо Хемпеля, свои истории в нем рассказали и другие бывшие пловцы.

Федерация отстранила тренера по прыжкам в воду Лутца Бушкова. Он, по словам Хемпеля, был в курсе того, чем занимается Лангер.