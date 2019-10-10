Призер ЧМ по легкой атлетике объяснил, почему тяжело выступать под нейтральным флагом

Илья Иванюк рассказал, что спортсменов расстраивает сам факт, что они не могут выступать под национальным флагом. В результате этого вкус победы теряется.

«Выступая под нейтральным флагом, ты выступаешь как на хороших коммерческих соревнованиях. Во время выступлений на неофициальных соревнованиях ты выступаешь в экипировке своих спонсоров, представляешь себя, своего менеджера. Также и на чемпионате мира, ты тоже выступаешь в спонсорской экипировке, только за тобой стоит вся Россия, но это никак нельзя показать. Сложно нам выступать в таком статусе, но довольно-таки привычно. Единственное, когда ты попадаешь на пьедестал — ты не можешь полноценно отпраздновать свою победу. Это очень прискорбно и плохо», — сказал он.

Согласно итогам чемпионата мира в Катаре, россияне завоевали шесть медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.