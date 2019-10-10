  • Призер ЧМ по легкой атлетике объяснил, почему тяжело выступать под нейтральным флагом

    10 октября 2019, 18:44

    Анастасия Карпеева

    Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по легкой атлетике в прыжках в высоту Илья Иванюк объяснил, почему российским спортсменам сложно выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщило информационное агентство НСН.

    Илья Иванюк рассказал, что спортсменов расстраивает сам факт, что они не могут выступать под национальным флагом. В результате этого вкус победы теряется.

    «Выступая под нейтральным флагом, ты выступаешь как на хороших коммерческих соревнованиях. Во время выступлений на неофициальных соревнованиях ты выступаешь в экипировке своих спонсоров, представляешь себя, своего менеджера. Также и на чемпионате мира, ты тоже выступаешь в спонсорской экипировке, только за тобой стоит вся Россия, но это никак нельзя показать. Сложно нам выступать в таком статусе, но довольно-таки привычно. Единственное, когда ты попадаешь на пьедестал — ты не можешь полноценно отпраздновать свою победу. Это очень прискорбно и плохо», — сказал он.

    Согласно итогам чемпионата мира в Катаре, россияне завоевали шесть медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.