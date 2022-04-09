Призер ЧМ по фигурному катанию из США объявила о завершении карьеры в 16 лет

Американская фигуристка Алиса Лю сообщила о завершении карьеры. Соответствующую запись 16-летняя бронзовая медалистка чемпионата мира 2022 года оставила в своем Instagram*. Она отметила, что это были «безумные 11 лет».

«Я начала кататься, когда мне было пять, так что это около 11 лет на льду, и это были безумные 11 лет. Много хорошего и много плохого, но что есть, то есть. У меня появилось много друзей и так много хороших воспоминаний, которые останутся у меня на всю оставшуюся жизнь», — написала Лю.

Она также добавила, что никогда не рассчитывала на столь серьезные успехи в спорте и теперь довольна сложившейся карьерой.

«Теперь я собираюсь двигаться дальше по жизни. Наверное, просто буду проводить все свое свободное время с семьей и друзьями; и я также собираюсь учиться», — рассказала Лю.

Алиса Лю является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в женском одиночном катании. Также за время карьеры она стала двукратной чемпионкой США, бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером финала Гран-при среди юниоров.

Лю стала самым молодым победителем взрослого чемпионата США по фигурному катанию. Она сумела завоевать первое место, когда ей было 13 лет.

Ранее фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике. В частности, она рассматривает прыжки в высоту, в длину или с шестом.

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