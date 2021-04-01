Призер чемпионата России по биатлону Ушкина станет выступать за Румынию. Это ее шанс на Олимпиаду

Обладательница золотой и серебряной медалей чемпионата России по биатлону 2021 года Наталья Ушкина переходит национальную сборную Румынии. Эксперты объяснили такое решение тем, что в другой стране у спортсменки будет больше возможностей для реализации. Главная цель биатлонистки — попасть на Олимпиаду в Пекине.

«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду», — заявила Ушкина. Ее процитировал ТАСС.

Она также объяснила, что выступала на чемпионате России из-за обязательств перед Мордовией. Республика половину сезона обеспечивала 24-летнюю биатлонистку всем находимым: патронами, винтовкой. К тому же, девушка получила еще одну соревновательную практику.

Президент Федерации биатлона Мордовии, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Кузьмичев объяснил отъезд Ушкиной тем, что в России ее не берут даже в резервный состав сборной. Поэтому в Румынии у девушки больше перспектив. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам олимпийской чемпионки и депутата Светланы Журовой спортсмены уходят в сборные других стран не из-за плохих условий дома, а из-за высокой конкуренции. Журова в комментарии агентству отметила, что Ушкина не смогла бы поехать на Олимпиаду от России. Зато, тренируясь в Румынии, у спортсменки, вероятно, будет такая возможность.

«Конечно, уход Натальи Ушкиной будет серьезной потерей для нашей команды. <...> Я думаю, что она будет первым номером сборной Румынии», — резюмировал Кузьмичев.

Наталья Ушкина присоединиться к сборной Румынии уже в мае. Ее главная мечта — выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Это главная цель в сезоне», — подчеркнула она.

Спортсменка в юношестве выступала за российскую сборную на международных стартах, на во взрослом возрасте представлять страну на международном уровне у нее не получалось.

Ушкина начинала с лыжных гонок, но в 14 лет перешла в биатлон. На чемпионате мира среди юниоров в 2015 года она получила серебро. Становилась призером чемпионата России и Кубка России.

В четверг, 1 апреля, стало известно, что Ушкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону. За день до этого она завоевала серебро в спринтерской гонке. Первенство проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля, уточнил ТАСС.