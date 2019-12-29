«Привык драться со здоровыми парнями»: боец Шлеменко объяснил победу Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко привык к поединкам с крупными соперниками. Поэтому действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не сомневался в его победе над американцем Куинтоном Джексоном. Об этом он рассказал «360».

«Если честно, я и предполагал, что Федор выиграет, но не предполагал, что так быстро. Когда увидел Рэмпейджа (прозвище Джексона — прим. ред.) на взвешивании, понял, что у Федора все получится. Он привык драться с такими здоровыми парнями. У Рэмпейджа явно были проблемы с лишним весом», — заявил Шлеменко.

Тем не менее, победить Емельяненко удалось благодаря профессионализму и хорошей подготовке к бою.

Емельяненко встретился с Джексоном на ринге в рамках турнира Bellator. Поединок состоялся в японском Сайтаме. Российский боец отправил американца в нокаут в первом раунде. Свой следующий бой Емельяненко проведет в Европе летом 2020 года.