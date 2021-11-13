Привитых «Спутником V» российских болельщиков пустят на матч с хорватами

Привитые «Спутником V» российские болельщики смогут попасть на матч со сборной Хорватии. Для этого необходимо будет получить европейский сертификат, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Болельщики, предъявившие действующие сертификаты на английском языке о полной вакцинации препаратом, зарегистрированным в ЕС, а также „Спутником V“ или документы, содержащие на английском языке сведения о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза», — процитировал сообщение РФС «Чемпионат».

Если российский болельщик не привился от ковида и не получил сертификат, то он сможет пройти экспресс-тест на антиген. Если результат анализа будет отрицательным, то можно будет получить европейский сертификат.

Как уточнил «Матч ТВ», для обмена сертификата оборудовали специальное место у южной стороны стадиона «Полюд». Там поставили красно-синие контейнеры и натянули тент с надписью COVID test.

Игра сборных России и Хорватии пройдет 14 ноября в Сплите. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. По данным РФС, на стадионе ожидается 400 российских болельщиков. Всего на игру будут смотреть 32 тысячи человек.