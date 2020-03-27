Привалова рассказала об отношении спортсменов к коронавирусу

Привалова уточнила, что не может «отвечать за всех спортсменов». Однако отметила спокойное отношение к ситуации с коронавирусной инфекцией. По словам легкоатлетки, некоторые находят опасность «преувеличенной».

«Кто-то носит маски, кто-то — нет. Если и заболеют, говорят многие атлеты, то в легкой форме. Движение, безусловно, это часть профилактики. Часть сборной России по легкой атлетике заперта на базе в Новогорске, часть тренируется в Кисловодске. Так что процесс продолжается», — подчеркнула Привалова.