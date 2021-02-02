Присутствие зрителей допустили на матчах ЧМ-2021 по хоккею

На матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года могут пустить зрителей. Решение останется за правительством Латвии: международные соревнования пройдут в Риге.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель уточнил, что все зависит от ситуации на момент проведения турнира. Его слова привела «Газета.ru».

«Вопрос зрителей будет решаться правительством Латвии. Мы посмотрим, какая будет ситуация», — подчеркнул Фазель.

Каждая страна, добавил президент IIHF, ввела собственные ограничения из-за коронавируса. Поэтому не исключено, что заполнят 20% или 75% от вместимости арены.

Фазель допустил и вероятность проведения чемпионата без зрителей. ЧМ-2021 по хоккею проведут с 21 мая по 6 июня. Изначально его должны были провести в Минске и Риге, но 18 января IIHF лишила Белоруссию права принимать соревнования. Решение объяснили «вопросами безопасности», неподконтрольными организации. Минску обещали выплатить компенсацию из-за переноса мероприятия, а его единственной хозяйкой сделали Латвию. Рассматривались также Дания и Словакия.