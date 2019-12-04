Скандал, разгоревшийся между футболистом Артемом Дзюбой и болельщиками, достиг апогея. Валерию, одному из футбольных фанатов, суд запретил в течение 1,5 лет посещать матчи. Лучший бомбардир страны, если РФС отреагирует на поступившее заявление, может быть дисквалифицирован на 10 матчей. «360» попросил прокомментировать эту ситуацию советского футболиста, заместителя председателя РФСО «Спартак», обозревателя газеты «Советский спорт» Евгения Ловчева.

«Когда я играл, болельщиков, которые приходят на стадион и матерщинничают, хамски скандируют, не было. Болельщики ЦСКА, „Спартака“, „Зенита“ сидели вместе, распивали пиво, тогда еще разрешенное на стадионах, и болели за свою команду», — рассказал Евгений Серафимович.

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Он припомнил, что подобный неприятный эпизод был и в его жизни.

«У меня красно-белое сердце. Я ушел от тренера Бескова (тренер „Спартака“ с 1977 по 1988 год — прим. „360“), не сложились отношения. Но профессия моя — футболист. Тогда я ушел в „Динамо“. И болельщики, встречая меня на улице, стремились оскорбить, называли „юный динамовец“. Но не было такой агрессии, которая сейчас есть. Я бы сказал, в стране не было такого возбужденного состояния», — припомнил советский футболист.

Большинство людей считают Артема Дзюбу героем России. Никто не ждал от сборной, что она сделает что-то на чемпионате мира. Но команда благодаря тренеру, игрокам, благодаря Дзюбе показала прекрасный результат.

«А ведь Дзюба тогда даже не являлся основным игроком. Но потом он на самом деле стал героем России. Вы посмотрите на улицах: дети сегодня уже ходят в майках не с фамилией Месси и Роналдо, а в майках с фамилией Дзюбы. Да, может он, уходя из „Спартака“, сказал какие-то не очень хорошие слова. Но Карпин, тоже уходя из „Спартака“, про Федуна сказал не очень хорошие слова, а тот его назвал „сбитый летчик“. Дзюбу, который играет за сборную и является лучшим бомбардиром, начинают оскорблять на игре Сан-Марино. Если бы Дзюба был поумнее может быть, он просто бы не ответил», — считает футболист.

Он также припомнил ситуацию с известнейшим футболистом Кройфом. Когда того спросили, почему он не отвечает игрокам-соперникам, когда они бьют по ногам, он сказал: «Меня тренер сборной Михелс научил, что на все надо отвечать голиком».

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«Да, Дзюба — человек яркий, невыдержанный. И даже если он что-то сказал. Но болельщики ведь безобразничают. Для меня стадион — это храм. С детьми уже невозможно ходить на стадион. Болельщики скандируют против Дзюбы. Кто-то будет молчать, кто-то будет „отвечать голиком“, а Дзюба отвечает словами. И только за то, что он это делает, начинать дисквалифицировать? Кто такой (требующий подобного) человек? Он что, на футбольном поле когда-то был? Он защищал честь страны когда-нибудь и где-нибудь? Я уверен, что это правильное начинание: если оскорбляют, бросают петарды, надо этих людей надо изолировать от стадиона. Для меня это храм. Пришли — болейте, но никак не безобразничайте», — заявил Евгений Ловчев.

Бывший футболист привел в пример Великобританию, где с неугомонными и слишком эмоциональными футбольными фанатами удалось справиться.

«Когда-то Маргарет Тэтчер, когда болельщики Англии безобразничали по всей Европе буквально, собрала совет министров и сказала: „Это безобразие надо прекратить“. Сейчас, когда происходит что-то, например, выскакивают на футбольное поле в Англии, сразу в суд. Потом человек во время игры не имеет права даже на улицу выходить, его контролирует полицейский. И он на стадион больше не допускается», — произнес Евгений Серафимович.