«Припарковали автобус у своей штрафной». Роналду — об игре «Локомотива» в матче с «Ювентусом»
Бомбардир «Старой Синьоры» Криштиану Роналду раскритиковал московских «железнодорожников» за оборонительную игру, которую они продемонстрировали в матче с итальянским клубом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге ЧемпионовПодробнее
По данным издания, встреча «Ювентуса» с «Локомотивом» состоялась в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Туринский клуб выиграл со счетом 2:1. Итальянцы играли дома.
«Команда („Локомотив“ — прим. ред.) просто припарковала автобус у своей штрафной», — заметил 34-летний португалец.
По словам форварда, до конца матча его беспокоило то, что ему так и не удалось отличиться. Уточняется, что на шестое ноября назначена ответная игра, которая состоится в Москве.