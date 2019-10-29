«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов Подробнее

По данным издания, встреча «Ювентуса» с «Локомотивом» состоялась в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Туринский клуб выиграл со счетом 2:1. Итальянцы играли дома.

«Команда („Локомотив“ — прим. ред.) просто припарковала автобус у своей штрафной», — заметил 34-летний португалец.

По словам форварда, до конца матча его беспокоило то, что ему так и не удалось отличиться. Уточняется, что на шестое ноября назначена ответная игра, которая состоится в Москве.