Приостановку членства России и Белоруссии в спорторганизациях поддержали 33 страны
Министры 33 стран попросили выгнать Россию и Белоруссию из мировых спортивных организаций
Министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях. Об этом сообщил глава спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Его слова процитировал ТАСС.
Кроме того, министры спорта этих стран запросили запрет трансляций международных спортивных мероприятий на территории России и Белоруссии. Свои требования они оформили в заявлении, под которым единогласно расписались. Причиной запроса они назвали украинский конфликт.
«Мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — дополнил Бортничук.
Заявление подписали министры спорта из 25 стран Евросоюза а также представители Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. С содержанием документа не согласились Болгария и Венгрия.