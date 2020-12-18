Принуждение Кокорина к тренировкам назвали незаконным
По словам юриста, Кокорин может обжаловать наказание.
О том, что футболист получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно, сообщил источник издания «Чемпионат».
«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой», — заявил собеседник сайта, добавив, что у форварда надрыв четырехглавой мышцы бедра.
За что наказали игрока, источник не уточнил.
Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, принудительный труд запрещен и такого рода санкции в отношении футболиста не предусмотрены регламентом.
«Может быть штраф, какие-то дисквалификации, отстранения, а подобного рода мера не предусмотрена действующим законодательством и регламентными нормами, поэтому не обоснована и может быть обжалована», — сказал юрист «360».
Кокорин перешел в «Спартак» в августе, подписав контракт на три года. В текущем сезоне он провел 10 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.