Принуждение Кокорина к тренировкам назвали незаконным

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин — единственный из команды, кто продолжит тренироваться вплоть до нового года, остальных футболистов отправили в отпуск, сообщили СМИ. Эксперт по спортивному праву Сергей Алексеев в разговоре с «360» назвал такое решение незаконным.

По словам юриста, Кокорин может обжаловать наказание.

О том, что футболист получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно, сообщил источник издания «Чемпионат».

«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой», — заявил собеседник сайта, добавив, что у форварда надрыв четырехглавой мышцы бедра.

За что наказали игрока, источник не уточнил.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, принудительный труд запрещен и такого рода санкции в отношении футболиста не предусмотрены регламентом.

«Может быть штраф, какие-то дисквалификации, отстранения, а подобного рода мера не предусмотрена действующим законодательством и регламентными нормами, поэтому не обоснована и может быть обжалована», — сказал юрист «360».

Кокорин перешел в «Спартак» в августе, подписав контракт на три года. В текущем сезоне он провел 10 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.