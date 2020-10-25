«Применил редкий для себя прием». Гаджиев проанализировал бой Хабиба

Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC в Абу-Даби, защитив чемпионский титул в легком весе. Россиянин выиграл удушающим приемом во втором раунде.

«Многие не думали, что он пойдет в размен в первом раунде, не ожидали, что он закончит бой редким для себя удушающим приемом — треугольником. Но Хабиб просто продолжает удивлять. И неприятно удивил сегодня, сказав, что закончил карьеру. Болельщики будут всегда надеяться, что он однажды передумает и вернется в этот спорт. Но даже если этого не произойдет, я уверен, что впереди у Хабиба еще много добрых, интересных и больших дел», — заявил Гаджиев.

По его словам, титульный бой Нурмагомедова — это большая победа для всей России и для всего мира MMA, «потому что за Хабиба болеют во всех уголках земного шара».

«Я очень рад, что он защитил свой пояс, еще раз доказал, что он лучший боец на планете вне зависимости от весовой категории», — добавил промоутер.