Причиной провала сборной России на Евро-2020 назвали отсутствие духовников

В России нашли причину провала российской сборной на Чемпионате Европы. Оказалось, что у них нет духовников. Председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) предложил это исправить.

Он считает, что игрокам сборной России по футболу нужна духовная помощь со стороны священника, чтобы быть нацеленными на победу. Об этом он завил РИА «Новости».

«Конечно, назрело решение этой проблемы, и конечно, должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Потому что, на мой взгляд тут именно недостаток духовной подготовки: они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие. Немотивированные, мне кажется», — сказал он.

Одной из проблем, которую будет сложно решить даже священнику, является ругань и мат на футбольном поле. Он отметил, что тренер пытается мотивировать спортсменов с помощью мата и грязной ругани, футболисты также на поле «во время своей беготни» употребляют обсценную лексику.

По мнению митрополита, это «духовное разорение», которое унаследовали россияне, в том числе и футболисты сборной, с советских времен. Его преодоление и есть залог, чтобы изменить ситуацию, атмосферу в команде: ее нацеленность, умение помолиться перед матчем, сосредоточиться и достичь деланной победы.