Причиной отмены МЧМ-2022 по хоккею в Госдуме назвали ошибки организаторов

Проходивший в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за ошибок организаторов турнира. В Госдуме заметили, что соревнования следовало остановить после первого случая коронавируса.

Мнение высказал член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Его процитировал «Спорт-Экспресс».

«Очень жаль наших молодых парней, которые так ждали шанс, чтобы проявить себя. Для ребят это важнейшее событие в жизни», — подчеркнул парламентарий.

Отмену чемпионата он назвал ужасной новостью не только для российской сборной, но и для федерации хоккея страны.

Свищев отметил, что в любом случае на первом месте по важности остается здоровье. Сейчас главное — обеспечить безопасное и комфортное возвращение в Россию для отечественных хоккеистов, а в случае необходимости — предоставить им квалифицированную помощь.

Чемпионат, по словам депутата ГД, нужно было приостановить еще после первого случая заболевания. С территории России хоккеисты выезжали совершенно здоровыми. Скорее всего, заразились они уже в самой Канаде. Это значит, что организаторы не сумели необходимым образом обеспечить безопасность участников матчей.

Турнир начался в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне. Российской команде 29 декабря зачли техническое поражение от соперников из Словакии, поскольку у нападающего Матвея Мичкова обнаружили коронавирус.

До этого по аналогичной причине были отменены матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге чемпионат отменили.