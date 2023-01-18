Спорт 18 января 2023, 22:43 Президентом «Ювентуса» стал Джанлука Ферреро

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Пост президента туринского «Ювентуса» занял Джанлука Ферреро. Об этом написал RT со ссылкой на сайт клуба.

Кроме Ферреро, в состав нового совета директоров «Ювентуса» попали Лаура Капьелло, Диего Пистоне, Маурицио Сканавино и Фиоранна Виттория Негри.

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В ноябре 2022 года «Ювентус» сообщил об отставке президента клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и главного исполнительного директора Маурицио Арривабене.

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