18 января 2023, 22:43
Президентом «Ювентуса» стал Джанлука Ферреро
Пост президента туринского «Ювентуса» занял Джанлука Ферреро. Об этом написал RT со ссылкой на сайт клуба.
Кроме Ферреро, в состав нового совета директоров «Ювентуса» попали Лаура Капьелло, Диего Пистоне, Маурицио Сканавино и Фиоранна Виттория Негри.
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В ноябре 2022 года «Ювентус» сообщил об отставке президента клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и главного исполнительного директора Маурицио Арривабене.
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