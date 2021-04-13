Президента «Реала» избрали на новый срок

Президента мадридской команды «Реал» Флорентино Переса вновь избрали на новый срок. Об этом сообщил AS.

Издание рассказало, что он был единственным, кого рассматривали на эту должность, потому что он один подал заявку. Решающего голосования в таком случае не понадобилось.

Только Перес смог выступить с гарантией поступления в команду 124 миллионов евро, что по нынешнему курсу равняется примерно 11,391 миллиарда рублей. Кресло президента теперь будет занято Пересом до 2025 года.

Ранее он возглавлял «королевский клуб» в 2000 году, но после неудач команды в 2006, попрощался с должностью. В 2009 он опять проявил к ней интерес, напомнили в «Газета.ru».