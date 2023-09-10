Спорт 10 сентября 2023, 20:41 Президента Олимпийского комитета России Позднякова не включили в комиссию МОК МОК не включил в комиссию президента Олимпийского комитета России Позднякова РИА «Новости»

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Президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова не включили в состав комиссии МОК по олимпийской программе. Об этом со ссылкой на список комитета сообщило РИА «Новости».

Единственным изменением в списках комитета по олимпийской программе стала замена Станислава Позднякова, который входил в комитет МОК с 2019 года, на первого вице-президента Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэна.

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Из комиссии по маркетингу также был исключен бывший глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин, а из комиссии по олимпийскому образованию — экс-генсек ОКР Анастасия Давыдова.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет запланировал полную остановку членства России в организации. Эту тему будут обсуждать 27 сентября в Бахрейне, где пройдет повторная генеральная ассамблея МПК.