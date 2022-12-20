20 декабря 2022, 16:16
Президента Олимпийского комитета России переизбрали на новый срок
Станислава Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Национальной службы новостей», в выборах на пост президента ОКР Поздняков был единственным кандидатом. На заседании делегация Олимпийского собрания единогласно проголосовала за его кандидатуру.
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Отмечается, что Станислав Поздняков занимает пост президента Олимпийского комитета России с 2018 года.
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