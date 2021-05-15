Президент WADA выступил против прославления Родченкова
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька не считает себя сторонником прославления главного информатора организации Григория Родченкова. Об этом он заявил польскому телеканалу TVP Sport.
«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом виноват в скандале, в системе обмана. То, что он перешел на другую сторону, — это хорошо, но я далек от того, чтобы его хвалить», — отметил Банька.
«Акт Родченкова», подписанный и одобренный бывшим президентом США Дональдом Трампом, вызывает большие юридические сомнения не только у WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), но и у правительств многих стран. Все потому, что он позволяет американцам вмешиваться в дела других государств.
«К сожалению, это может привести к дисгармонии антидопинговой системы в мире. Как WADA, мы отслеживаем эту ситуацию», — добавил Банька.
Родченков бежал в США после увольнения из антидопинговой лаборатории в Москве в 2015 году. В Америке он превратился в главного информатора WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итог разбирательства — вывод, что РФ на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Власти России отрицают эти обвинения.
«Акт Родченкова» вводит, в частности, принцип экстерриториальной юрисдикции и дает возможность вводить уголовные санкции за границами Америки. Он будет распространяться на все соревнования, которые проводятся в соответствии с правилами организации. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, не придерживающихся кодекса WADA.