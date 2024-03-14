14 марта 2024, 13:24
Президент «Урала» Иванов заявил об отсутствии угрозы отставки тренера Гончаренко
На сегодняшний день нет никакой угрозы отставки главного тренера футбольного клуба «Урал» Виктора Гончаренко. Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов, сообщил RT.
«Думаю, с нами он будет еще не один год работать. Мы даже не рассматриваем возможность вылета. Делаем все, чтобы этого не было», — подчеркнул Иванов.
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Отмечается, что ранее «Урал» победил «Родину» в матче Пути регионов Кубка России по футболу в Москве на стадионе «Сапсан-Арена».
Футбол
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