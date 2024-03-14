Спорт 14 марта 2024, 13:24 Президент «Урала» Иванов заявил об отсутствии угрозы отставки тренера Гончаренко

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На сегодняшний день нет никакой угрозы отставки главного тренера футбольного клуба «Урал» Виктора Гончаренко. Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов, сообщил RT.

«Думаю, с нами он будет еще не один год работать. Мы даже не рассматриваем возможность вылета. Делаем все, чтобы этого не было», — подчеркнул Иванов.

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Отмечается, что ранее «Урал» победил «Родину» в матче Пути регионов Кубка России по футболу в Москве на стадионе «Сапсан-Арена».