Спорт 11 декабря 2023, 17:12 Президент «Урала» Иванов заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером Виктором Гончаренко

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Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, Виктор Михайлович — грамотный специалист, игрокам очень комфортно с ним работать. Руководство клуба хочет, чтобы тренер остался на своем посту на долгое время.

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Как сообщил RT, в этом сезоне «Урал» занял 12 место в турнирной таблице, набрав 19 очков.