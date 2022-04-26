Президент UFС рассказал, когда может состояться бой с участием Макгрегора

Президент UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт обозначил вероятные сроки боя с участием Конора Макгрегора. Об этом написала «Политика Сегодня».

По данным издания, Уайт ждет решение врачей Макгрегора, чтобы определиться с датой следующего боя экс-чемпиона UFC. По его словам, ситуация должна проясниться к лету.

«Тогда мы посмотрим, когда он будет готов драться. Как только врач допустит Конора до боев, мы тут же начнем подбирать ему соперников», — добавил Уайт.

Уточняется, что Макгрегор с июля прошлого года не выходил в октагон. Он получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье на турнире UFC 264.