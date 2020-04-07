Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на изменения в поединке UFC 249, который пройдет 18 апреля. Хабиба Нурмагомедова там заменит Джастин Гэтжи. Последний сразится с Тони Фергюсоном.

Россиянин не сможет участвовать в этом бое из-за того, что Россия ввела режим самоизоляции и закрыла свои воздушные границы. Однако он появится в следующем поединке и сразится в зависимости от результата либо с Гэтжи, либо с Фергюсоном.

«Хабиб выбыл, так что победитель встретится с Хабибом. Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор хотел драться с Хабибом. Но бой Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре», — заявил Уайт. Его слова появились в Twitter ESPN MMA.

Планировалась, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретятся 18 апреля на ринге в Нью-Йорке. Сначала отменили площадку, а потом стало известно о невозможности Хабиба участвовать в поединке. В итоге за титул временного чемпиона UFС в легком весе сразятся Фергюсон и Гэтжи.

Ранее появилась информация, что глава UFC нашел способ обойти ограничения на спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. Уайт хочет проводить бои на частном острове. Он сам готов заплатить за площадку. Не исключено, что поединок между американцами пройдет на острове.