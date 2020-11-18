Президент UFC заявил, что Нурмагомедов еще вернется в профессиональный спорт

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность в возвращении российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октагон. Он считает, что спортсмен вернется за 30-й победой.

«Поединок между Макгрегором и Пуарье будет не за титул. Нурмагомедов будет драться за пояс. Я верю, что он будет драться. <…> Я уже говорил, что считаю, что Хабиб вернется за 30-й победой. Не хочу его подталкивать. Пусть отдохнет, проведет время с семьей», — заявил Уайт в интервью MMA Fighting.

В середине ноября менеджер Нурмагомедова намекнул на еще один поединок борца. Али Абдель-Азиз написал в Twitter: «30-0». Поклонники решили, что это означает количество боев спортсмена. В октябре Нурмагомедов победил Гейджи. Это была его 29-я победа за всю карьеру в спорте. Но ранее он говорил о желании добиться 30 побед.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко поддержал решение Нурмагомедова завершить карьеру. Свой уход спортсмен объяснил тем, что обещал матери не драться после смерти отца.