Президент UFC взял на себя ответственность за срыв боя Фергюсона и Хабиба

По данным издания, бой должен был пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. В связи с пандемией коронавируса россиянин отказался, вариант с переносом на более поздний срок не рассматривался из-за священного месяца Рамадан.

По словам Уайта, никто не мог предвидеть того, что случилось. В итоге были приняты плохие решения, из-за которых Хабиб застрял в России.

«Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже принимаю ответственность за это. Но так уж вышло», — признал президент UFC.

В итоге турнир перенесли на девятое мая. Вместо Нурмагомедова на ринг выйдет американский боец Джастин Гэтжи.

В свою очередь Хабиб Нурмагомедов пояснил, что готов драться в любое время после Рамадана, который заканчивается 23 мая.

«В июле я буду готов. Прекратите говорить обо мне. Это время коронавируса. Когда придет время, я разобью их всех», — обозначил он.