Президент UFC раскрыл заработок Хабиба

«Все говорят о том, насколько богат Конор Макгрегор. Нурмагомедов богат. У него есть такие же деньги. Я имею в виду более $50 миллионов», — уточнил Уайт.

Он также обратил внимание на то, что Хабиб никогда не отказывается от боев.

«Это просто не его стиль», — подчеркнул глава UFC.

Ранее на странице Флойда Мейвезера появились публикации, которые напоминают анонсы боев с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Отец последнего заметил пост и поставил необычные условия.