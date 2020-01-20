Президент UFC раскрыл заработок Хабиба
Действующий президент чемпионата UFС организации ММА Дана Уайт раскрыл, сколько заработал российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на USA Today Sports.
«Все говорят о том, насколько богат Конор Макгрегор. Нурмагомедов богат. У него есть такие же деньги. Я имею в виду более $50 миллионов», — уточнил Уайт.
Он также обратил внимание на то, что Хабиб никогда не отказывается от боев.
«Это просто не его стиль», — подчеркнул глава UFC.
Ранее на странице Флойда Мейвезера появились публикации, которые напоминают анонсы боев с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Отец последнего заметил пост и поставил необычные условия.