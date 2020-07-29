Президент UFC озвучил дату поединка Нурмагомедова и Гейджи

Хабиб Нурмагомедов выйдет на бой против американца Джастина Гейджи. Поединок чемпиона UFC в легком весе и временного чемпиона ранее отменили из-за смерти отца и тренера россиянина Абдулманапа Нурмагомедова.

Встреча Нурмагомедова и Гейджи назначена на 24 октября, сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Его процитировал портал ESPN. Место боя он уточнять не стал. По ранее опубликованной информации, поединок могут провести в Абу-Даби, на «Бойцовском острове».

Гейджи в Instagram признался, что ждет поединка, на котором ему «выпадет шанс показать свое предназначение».

«На кону окажется все, ради чего работал много лет. Представлю свою семью и страну достойно, обещаю», — написал спортсмен.

Гейджи и Нурмагомедов должны были встретиться 19 сентября 2020 года на UFC 253. Бой отменили из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов впервые выступил в ММА в сентябре 2008 года. Всего на его счету 28 боев, из которых нет ни одного проигранного. У Джастина Гейджи 24 боя — 22 победы и два поражения.