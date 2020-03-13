Президент UFC: ни одно событие не отменится из-за коронавируса

По данным сайта «Газета.ru», часть мероприятий пройдет с пустыми трибунами, без болельщиков. Президент рассказал, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Америки Дональдом Трампом, чтобы найти оптимальные решение.

«Сейчас у всех паника, но вместо того, чтобы паниковать, мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с врачами, чиновниками министерства здравоохранения и властями», — заявил Уайт.