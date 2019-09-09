Президент UFC назвал Нурмагомедова особенным бойцом
Действующий президент крупнейшей в мире организации ММА Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт признал, что Хабиб Нурмагомедов является особенным бойцом, который очень близок к тому, чтобы стать лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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«На протяжении долгого времени он остается непобедимым, да еще и в таком сложном дивизионе», — напомнил президент UFC.
В минувшую субботу в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и сохранил титул чемпиона мира UFC в легком весе.