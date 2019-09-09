Президент UFC назвал Нурмагомедова особенным бойцом

«Хабиб — сила. Еще раз доказал это». Как в соцсетях встретили победу Нурмагомедова Подробнее

«На протяжении долгого времени он остается непобедимым, да еще и в таком сложном дивизионе», — напомнил президент UFC.

В минувшую субботу в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и сохранил титул чемпиона мира UFC в легком весе.