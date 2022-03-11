Президент UEFA заявил, что переживает из-за наказания футболистов из РФ

Президент UEFA Александер Чеферин прокомментировал отстранение российских футбольных клубов и сборных от участия во всех международных турнирах. По его словам, ему больно смотреть на всю эту ситуацию, написало итальянское издание Corriere della Sera.

«Считаю ли я правильным отстранение? Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», — процитировало ИА НСН слова Чеферина.

Начиная с 28 февраля все российские футбольные сборные и клубы отстранили от турниров. Мужская сборная России не смогла побороться в стыковочном матче с Польшей за право попасть на Чемпионат мира-2022, а женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022. Причиной такого решения стали события, происходящие на Украине.