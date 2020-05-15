Президент УЕФА назвал преждевременным завершение чемпионата Франции по футболу
Президент УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин посчитал преждевременным решение завершить досрочно чемпионат Франции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, чемпионат Франции завершили после 28 тура. На тот момент турнирную таблицу возглавлял «Пари Сен-Жермен», поэтому его и признали победителем национального чемпионата. По мнению Чеферина, это решение преждевременно, однако он его уважает.
«Нас о нем (о решении — прим. ред.) не спрашивали, поскольку оно было принято властями Франции», — отметил функционер.