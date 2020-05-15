Президент УЕФА назвал преждевременным завершение чемпионата Франции по футболу

По данным издания, чемпионат Франции завершили после 28 тура. На тот момент турнирную таблицу возглавлял «Пари Сен-Жермен», поэтому его и признали победителем национального чемпионата. По мнению Чеферина, это решение преждевременно, однако он его уважает.

«Нас о нем (о решении — прим. ред.) не спрашивали, поскольку оно было принято властями Франции», — отметил функционер.