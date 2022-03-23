Президент ЦСКА Ватутин высказался о решении Евролиги дисквалифицировать российские клубы

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в сезоне-2021/22 и аннулировать их результаты. Об этом сообщил ТАСС.

Ватутин назвал решение ожидаемым, поскольку еще три недели назад российские клубы отстранили временно.

«Это ни для кого не сюрприз: мы давно поняли, что продолжим выступления в Единой лиге ВТБ, и команда готовится согласно графику этого турнира», — сказал он.

О решении Евролиги отстранить и аннулировать результаты московского ЦСКА, петербургского «Зенита» и казанского УНИКС стало известно во вторник. Такое же решение приняли в отношении краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», выступавшего в Еврокубке, пояснило РИА ФАН.