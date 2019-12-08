Президент ЦСКА назвал главу судейства РФС «конченым негодяем»
Поводом для критики послужило спорное судейство в матче ЦСКА с «Краснодаром». После игры главный тренер московской команды Виктор Гончаренко подошел к бригаде арбитров и с матом стал доказывать судье Василию Казарцеву его неправоту.
В одном эпизоде главный арбитр встречи не стал назначить пенальти в ворота «Краснодара» за фол на нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
Тренер ЦСКА обматерил судей в прямом эфиреПодробнее
В другом — назначил штрафной в ворота ЦСКА, несмотря на то что нападающий «Краснодара» Ари схватил соперника рукой в предголевой ситуации. Матч завершился со счетом 1:1.
«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел», — сказал президент ЦСКА.
По его словам, российские команды не смогут достойно выступать на чемпионатах Европы и мира, «пока господин Егоров не уволится».