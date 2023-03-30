Спорт 30 марта 2023, 00:07 Президент «Торпедо» оценил перспективы команды остаться в РПЛ

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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин обсудил с «Чемпионатом» шансы клуба сохранить место в Российской премьер-лиге.

Накануне «Торпедо» объявило о приходе нового наставника команды Жозепа Клотета.

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«Мы — реалисты. Видели место и количество очков, когда приглашали Жозепа присоединиться к команде. Все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо», — привел слова Савина RT.

В активе столичного клуба 10 очков. Он находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице российского чемпионата.