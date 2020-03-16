Президент «Спартака» предложил досрочно закончить чемпионат России

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что он думает о текущей ситуации с коронавирусом. По его мнению, необходимо подвести итоги по текущему положению в турнирной таблице.

Как сообщил Sport24.ru, Федун опасается, что эпидемия не скоро закончится. Он считает, что при лучшем исходе она продлится до середины лета.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится», — рассказал он.

По мнению президента футбольного клуба, нужно подводить итоги по текущему положению.

«Да, к сожалению, „Спартак“ останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш», — добавил Федун.

Число выявленных случаев заражения в России достигло 93. Во всем мире число инфицированных людей превысило 175 тысяч. Из них погибли 6690 человек. Выздороветь удалось 77,5 тысячи.

Ранее стало известно, что правительство РФ запустит сайт стопкоронавирус.рф. Он расскажет о ситуации с 2019-nCoV в стране и даст практические советы, как уберечься от заразы.