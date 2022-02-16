Президент СБР Майгуров прокомментировал слова тренера Шашилова об уходе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не знает, почему старший тренер сборной РФ Михаил Шашилов заявил об уходе. По его словам, со всеми тренерами контракты заключены до конца мая, написало издание «Спорт-Экспресс».

«У всех тренеров контракты до 31 мая. Почему Михаил Викторович такое сказал после гонки? Я не знаю, все вопросы к нему. Мы нормально общаемся, никаких проблем нет. Решение по поводу тренерского штаба будем принимать чуть позже, думаю, в апреле», — процитировала Майгурова «Газета.ru».

Михаил Шашилов тренирует женскую сборную с мая 2020 года. На Олимпиаде в Пекине российские биатлонистки получили «серебро» в эстафете, уступив победительницам из Швеции 12 секунд.