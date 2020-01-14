Президент РПЛ дал показания по делу о договорном матче

На сайте телеканала появилось видео, на котором видно, как Прядкин выходит из здания МВД, а затем совершает телефонный звонок. Информации о том, в каком статусе футбольный функционер беседовал с правоохранителями, неизвестно.

Скандал разгорелся из-за матче 27-го тура «Олимп — Первенства Профессиональной футбольной лиги». В сезоне 2018–2019 годов на стадионе села Песчанокопское (Ростовская область) встретились команды клубом «Чайка» и «Черноморец». Игра состоялась 13 мая 2019 года и завершилась со счетом 3:1.

Уже на следующий день гендиректор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram сделал намек на странность матча. С этим мнением согласился и глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он не исключил варианта, что матч мог носить неспортивный характер, то есть был договорным. Дюков обратился в МВД с просьбой о проверке.

МВД возбудило уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 184 УК России «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».