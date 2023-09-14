Спорт 14 сентября 2023, 19:24 Президент РФС Колосков раскритиковал Карпина за призыв футболистов играть за иностранные клубы

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков подверг критике слова главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина, который настоятельно рекомендовал российским спортсменам ехать и играть за европейские клубы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам Колоскова, такой подход приведет к тому, что Россия вообще останется без талантливых футболистов. Он назвал настоящей проблемой отечественного футбола тот факт, что советская школа развалилась, а новая так и не поднялась до ее уровня.

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«В целом это абсолютно неправильно — это неправильный подход вообще к воспитанию талантливых футболистов. На кого будет ходить зритель, если вся талантливая молодежь разъедется по третьесортным европейским клубам?» — подчеркнул почетный президент РФС.

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