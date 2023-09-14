14 сентября 2023, 19:24
Президент РФС Колосков раскритиковал Карпина за призыв футболистов играть за иностранные клубы
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков подверг критике слова главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина, который настоятельно рекомендовал российским спортсменам ехать и играть за европейские клубы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам Колоскова, такой подход приведет к тому, что Россия вообще останется без талантливых футболистов. Он назвал настоящей проблемой отечественного футбола тот факт, что советская школа развалилась, а новая так и не поднялась до ее уровня.
Реклама
«В целом это абсолютно неправильно — это неправильный подход вообще к воспитанию талантливых футболистов. На кого будет ходить зритель, если вся талантливая молодежь разъедется по третьесортным европейским клубам?» — подчеркнул почетный президент РФС.
Футбол
Реклама
Реклама