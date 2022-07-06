Президент РФС Колосков допустил вероятность запрета трансляции соревнований в России

Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил, возможен ли запрет трансляции международных соревнования в России. Об этом сообщил RT.

Колосков отметил, что вероятность этого не нулевая.

«И у Лиги чемпионов, и у чемпионата мира по футболу есть спонсоры. Если они вдруг займут единую позицию, УЕФА и ФИФА не останется ничего иного, кроме как пойти им навстречу», — пояснил он.

Колосков добавил, что раньше подобных прецедентов не было и выразил надежду, что этого все же не произойдет.