Спорт 01 декабря 2022, 22:21 Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи решил провести матч звезд

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что хочет провести матч с участием футбольных звезд под названием One World. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на The Times.

По мнению Аль-Хелаифи, популярные футболисты являются авторитетами для своих болельщиков.

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«Они могут донести идею единения, дать нужный сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей», — отметил президент клуба.

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Также на вопрос, будет ли он приглашать спортсменов из России и КНДР, Аль-Хелаифи ответил, что хочет «собрать всех».