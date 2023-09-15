15 сентября 2023, 15:46
Президент ОКР Поздняков заявил, что Россия не станет бойкотировать Олимпиаду — 2024 в Париже
Россия не станет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
При этом он добавил, что бойкот со стороны Международного олимпийского комитета также невозможен, поскольку россиян и так туда не пригласили.
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Ранее сообщалось, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинцев в состязаниях вместе с российскими и белорусскими спортсменами.
Международный олимпийский комитет
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