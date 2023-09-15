Спорт 15 сентября 2023, 15:46 Президент ОКР Поздняков заявил, что Россия не станет бойкотировать Олимпиаду — 2024 в Париже

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Россия не станет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

При этом он добавил, что бойкот со стороны Международного олимпийского комитета также невозможен, поскольку россиян и так туда не пригласили.

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Ранее сообщалось, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинцев в состязаниях вместе с российскими и белорусскими спортсменами.