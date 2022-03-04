Президент МОК затруднился назвать срок окончания отстранения российских спортсменов
Президент МОК Бах заявил, что не знает, когда закончится отстранение российских спортсменов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил Reuters, что не знает, когда закончится период санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.
«Мы оставили вопрос срока действия отстранения открытым. Было очень сложно определиться с временным периодом или понять, в каком случае санкции будут более жесткими или будут сняты», — сказал Бах.
Исполком МОК рекомендовал международным федерациям не приглашать российских и белорусских спортсменов на официальные соревнования.
Накануне Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады-2022 в Пекине.