Президент МОК затруднился назвать срок окончания отстранения российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил Reuters, что не знает, когда закончится период санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Мы оставили вопрос срока действия отстранения открытым. Было очень сложно определиться с временным периодом или понять, в каком случае санкции будут более жесткими или будут сняты», — сказал Бах.

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям не приглашать российских и белорусских спортсменов на официальные соревнования.

Накануне Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады-2022 в Пекине.